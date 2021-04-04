Відомий фотограф і суддя з "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала себе, поговоривши з фанатами

Як пише Politeka.net, Соня стала дуже популярною після участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". За дівчиною почали стежити сотні тисяч українців, яких Плакидюк радує епатажними і спокусливими образами.

Цього разу красуня вирішила поговорити з шанувальниками і поговорити.

"Багато питань на цю тему, давайте відповім", - написала красуня.

"Соня - ви ікона, відповіді вогонь", - порадів один з фанатів.

"Спасибі", - написала Плакидюк.

Дівчина додала знімок, на якому в напівпрозорій сукні позувала у ванній, вигнувшись перед дзеркалом.

"Я в кайфі від вас. Почала простіше ставиться до думки оточуючих, вибираючи, що надіти", - написала друга дівчина.

"Ура", - написала у відповідь Соня.

Зірка додала фото, де сидить в колготах і рукавичках, а також чорному корсеті з великим декольте і вушками Playboy.

Ми писали, що фотограф Соня Плакидюк показала пікантні фото в ліжку.

Так, в акаунті Соні з'явилися фото, на яких вона позує в ліжку, демонструючи апетитні форми.

"Не знаю, що там приносить Санта хорошим дівчаткам, але поганим - шикарні Матраци і готельні перини", - написала вона.

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