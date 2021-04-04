Відомий фотограф і суддя з "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала себе, поговоривши з фанатами
Як пише Politeka.net, Соня стала дуже популярною після участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". За дівчиною почали стежити сотні тисяч українців, яких Плакидюк радує епатажними і спокусливими образами.
Цього разу красуня вирішила поговорити з шанувальниками і поговорити.
"Багато питань на цю тему, давайте відповім", - написала красуня.
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"Соня - ви ікона, відповіді вогонь", - порадів один з фанатів.
"Спасибі", - написала Плакидюк.
Дівчина додала знімок, на якому в напівпрозорій сукні позувала у ванній, вигнувшись перед дзеркалом.
"Я в кайфі від вас. Почала простіше ставиться до думки оточуючих, вибираючи, що надіти", - написала друга дівчина.
"Ура", - написала у відповідь Соня.
Зірка додала фото, де сидить в колготах і рукавичках, а також чорному корсеті з великим декольте і вушками Playboy.
Ми писали, що фотограф Соня Плакидюк показала пікантні фото в ліжку.
Так, в акаунті Соні з'явилися фото, на яких вона позує в ліжку, демонструючи апетитні форми.
"Не знаю, що там приносить Санта хорошим дівчаткам, але поганим - шикарні Матраци і готельні перини", - написала вона.
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