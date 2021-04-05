Злата Огневич, що потрапила під шквал критики через надто глибоке декольте при виконанні гімну на матчі футбольної збірної, розповіла про обмеження і утиски жінок

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Злата вирішила не мовчати і вибухнула Великим постом про те, що вважає жінку не с*ксуальним об'єктом.

"Для всіх, кому (чомусь) не дає спокій моє декольте та інші принади", - почала свій довгий пост Огневич, - "отже. Жінка-це не с*ксуаальний об'єкт, а в першу чергу - особистість. У нашій країні жінкам постійно треба боротися за місце під сонцем, проявляти силу характеру, при цьому бути люблячою мамою, коханою, а для когось - музою. Я вважаю, ми нікому і нічого не винні", - заявила виконавиця, яка заспівала гімн України перед матчем замість DZIDZIO.

У мережі на Злату обрушився шквал невдоволення, багато хто визнав одяг з таким глибоким декольте не пристойним, особливо для виконання гімну на тлі Державного Прапора України.

Глядачі впевнені, що для виконання гімну необхідний більш скромний одяг. Іншим не сподобалося саме виконання, треті стали жартувати, що, мовляв "топлес було б краще!".

Тим часом Злата написала, що обмеження та установки заганяють жінок в рамки, і породжують комплекси.

"Ми такі, які є. Коли кожен день збираємося на роботу, виховуємо дітей або розвиваємо свій бізнес. Бути Жінкою це Дар і я кожен день Дякую за це", - підсумувала зірка.

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