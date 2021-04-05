Злата Огневич, що потрапила під шквал критики через надто глибоке декольте при виконанні гімну на матчі футбольної збірної, розповіла про обмеження і утиски жінок
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Злата вирішила не мовчати і вибухнула Великим постом про те, що вважає жінку не с*ксуальним об'єктом.
"Для всіх, кому (чомусь) не дає спокій моє декольте та інші принади", - почала свій довгий пост Огневич, - "отже. Жінка-це не с*ксуаальний об'єкт, а в першу чергу - особистість. У нашій країні жінкам постійно треба боротися за місце під сонцем, проявляти силу характеру, при цьому бути люблячою мамою, коханою, а для когось - музою. Я вважаю, ми нікому і нічого не винні", - заявила виконавиця, яка заспівала гімн України перед матчем замість DZIDZIO.
У мережі на Злату обрушився шквал невдоволення, багато хто визнав одяг з таким глибоким декольте не пристойним, особливо для виконання гімну на тлі Державного Прапора України.
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Глядачі впевнені, що для виконання гімну необхідний більш скромний одяг. Іншим не сподобалося саме виконання, треті стали жартувати, що, мовляв "топлес було б краще!".
Тим часом Злата написала, що обмеження та установки заганяють жінок в рамки, і породжують комплекси.
"Ми такі, які є. Коли кожен день збираємося на роботу, виховуємо дітей або розвиваємо свій бізнес. Бути Жінкою це Дар і я кожен день Дякую за це", - підсумувала зірка.
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