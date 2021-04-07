Анна Саліванчук, актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, стійко переносить біль і незручності
Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала кілька нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, розповівши про своє самопочуття.
Так, нещодавно у дівчини проявилася стара травма хребта. Десять років тому під час зйомок історичної картини, Ганні належало скакати вночі на коні. У якийсь момент тварина, злякавшись софітів, встала на диби й скинула з себе актрису. І хоч тоді їй вдалося одужати після падіння, але, часом, пережита травма дає про себе знати. Більш того, ситуацію посилили дві вагітності, а це як ніяк теж навантаження на бідний хребет.
На нових фото Анна позувала в прозорому вбранні лілово-димчастого відтінку, з келихом в руці. Дівчина лежала на столі в томній позі.
"Поки я себе погано почуваю і намагаюся всіма силами вийти з цього стану, піднімаю келих за ваше здоров'я. Адже воно найважливіше в нашому житті, як не банально це звучить", - поділилася дружина продюсера.
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До цього дівчина з'являлася на кадрах зі спеціальним шийним коміром, що допомагає підтримувати шийний відділ хребта в правильному положенні.
"Друзі, у мене сьогодні справжній добрий ранок. Знаєте, чому? Тому що я спала цілу ніч. Я поверталася в різні боки, і у мене не було цих пекельних болів. Так що цей комірець таки працює", - ділилася Саліванчук.
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