Популярна українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у шоу " Холостячка»
Про це популярна виконавиця розповіла в інтерв'ю "Неймовірна правда про зірок", яке вийшло 5 квітня, передає Politeka.net.
На думку артистки, українські глядачі можуть не сприйняти її в образі героїні проекту.
"Не думаю, що аудиторія України готова до того, що людина моїх форм вийде і буде когось спокушати",-підкреслила Аlyona Аlyona.
До того ж вона зізналася, що зараз вже перебуває у відносинах.
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"Моє серце зараз зайнято, і я не пішла б, тому що це було б дуже нечесно. І я не хотіла б заради проекту просто йти", - сказала вона.
Відзначимо зараз артистка спілкується з двома учасниками попереднього сезону шоу – переможцем Олександром Еллертом і його приятелем Андрейм Рибаком.
Також Alyona Alyona розповідала, що з нею на контакт намагався вийти учасник проекту «Холостячка» Ілля Рибальченко, проте з ним вона не зустрілася.
"Він просто хотів хайпа. Я це все розумію", - сказала реперка.
Нагадаємо, українське шоу"Холостячка" з'явилася в жовтні 2020 року. Головною героїнею стала актриса Ксенія Мішина.
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