Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як виглядала до того, як над нею попрацювали стилісти

Телеведуча почала набирати популярність після того, як з подругою виграла на шоу "Розсміши коміка", пише Politeka.net. З того часу зірка була ведучою кількох популярних проектів і зараз її рейтинги не падають.

Телеведуча активно веде сторінку в Instagram, де на неї підписані 3,6 мільйона осіб. Сторінка блондинки рясніє гарячими знімками в купальниках і вечірніх нарядах. Цього разу красуня вирішила здивувати шанувальників.

Так, Леся опублікувала знімок, зроблений до її популярності. Блондинка позувала в джинсовій куртці. Волосся телеведучої було розпущеним, а лоб прикрила чолка.

"9-тикласниця Лесюшка говорить всім привіт 😁

Мила, скромна, наївна дівчинка, не те що зараз 😂", - написала зірка ТБ.

Всього за 10 хвилин публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ви бачили це амбре? 😍 ", "Симпатюля"," Свєтка Соколова , о о о", "Лесь, з усього цього залишився тільки стиль"," Ну ви шикарна, Леся"," Булочка така"," але люкс", " Ну, нічого собі! Хороша така дівчинка", " Класнюча 😌 ... наша хмельничаночка", " у всіх є такі смішні фотки👏 😂 😂 😂", " чубчик🔥в той час напевно - так красиво вважалося 😂 у мене такий ж був.....🤨 ", "Вогонь🔥 🔥 🔥", " ось чому зараз молодше? 😅 ", "Я кричу😂 😂", " вже тоді дуже впевнена знала чого хоче😍 🔥", "файна дівчина😍".

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