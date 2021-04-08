"Холостяк 9" Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова несподівано вирушили в подорож до екзотичної країни

Як передає Politeka.net, парочка активно ділиться з публікою кадрами та своїми враженнями в Instagram. Так, Добринін вирішив влаштувати коханій сюрприз, показавши їй Дубай, де вона ще жодного разу не бувала.

По прильоту в ОАЕ Микита з Дашею розмістилися в розкішному номері в готелі Rixos з видом на оглядове колесо.

"Емоцій тисячі", - підписав кадри Добринін.

"Холостяк" провів міні-екскурсію по апартаментах, показавши вузький коридор, світлу ванну зі скляною панеллю та простору спальню з вікном в підлогу й просто непередаваним пейзажем за ним.

"Даша просить мене зупинитися знімати, але ні. Я вирішив вам влаштувати невеликий румтур - це скляна стіна у ванній. А ось наша спальня і просто ідеальний вигляд... Ми хотіли той самий вид на колесо огляду", - поділився Микита.

Раніше ми розповідали, Даша не стримала емоцій, коли чоловік розбудив її вранці та оголосив про поїздку. Дівчина до останнього моменту не здогадувалася про сюрприз і по дорозі в аеропорт навіть не знала, куди вони летять.

"- Прокидайся, у тебе є 20 хвилин, щоб зібрати свою валізу🤪. Саме з цих слів почався сьогодні мій ранок. Мене довго вмовляти не потрібно, тому через хвилин 30 ми вже сиділи в таксі та їхали в аеропорт", - ділилася вона враженнями.

До речі, нещодавно Даша лежала в лікарні з сильними болями в спині. Микита заздалегідь порадився з лікарем, і той все ж дозволив поїздку.

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