Победительница "Холостяк-9" Даша Квиткова, ставшая женой Никиты Добрынина, всколыхнула неожиданным откровением
Как передает Politeka.net, 22-летняя девушка, которая сейчас уже на шестом месяце беременности, опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым, безусловно, растрогала публику.
На фото Даша показала нежности с мужем. Рука Никиты нежно касалась ее оголенного животика, а она, в свою очередь, положила свою ладонь сверху.
В подписи жена Добрынина призналась, что нынешние семейные принципы она почерпнула у родителей.
"На первом месте всегда была семья, насколько бы не горела работа, незаконченные проекты или другие обстоятельства. Сейчас я счастлива, что мои приоритеты остались прежние, - сообщила она и добавила, - Спасибо, что все происходит именно с тобой @nikitadobrynin 🤍".
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Также Даша рассказала, что, как и в любой другой семье, у них с возлюбленным случаются ссоры. Но главное, что без крика и ругательств.
"Мы еще та взрывная и итальянская семейка, но у нас есть огромное уважение друг к другу, принятие, поддержка, понимание и большая любовь", - подытожила Даша.
Напомним, Квиткова и Добрынин поженилась в августе прошлого года и сейчас готовятся к появлению малыша. Это первый случай, когда у участников "Холостяка" сложились отношения и победительница вышла замуж за главного героя. К слову, пара недавно рассекретила пол будущего ребенка, у них будет сын.
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