"Холостяк 9" Никита Добрынин и его беременная супруга Даша Квиткова неожиданно отправились в путешествие в экзотическую страну

Как передает Politeka.net, парочка активно делится с публикой кадрами и своими впечатлениями в Инстаграм. Так, Добрынин решил устроить любимой сюрприз, показав ей Дубай, где она еще ни разу не бывала.

По прилету в ОАЭ Никита с Дашей разместились в роскошном номере в отеле Rixos с видом на колесо обозрения.

"Эмоций тысячи", - подписал кадры Добрынин.

"Холостяк" провел мини-экскурсию по апартаментам, показав узкий коридор, светлую ванную со стеклянной панелью и просторную спальню с окном в пол и просто непередаваемым пейзажем за ним.

"Даша просит меня остановиться снимать, но нет. Я решил вам устроить небольшой румтур - это стеклянная стена в ванной. А вот наша спальня и просто идеальный вид... Мы хотели тот самый вид на колесо обозрения", - поделился Никита.

Ранее мы рассказывали, Даша не сдержала эмоций, когда супруг разбудил ее утром и объявил о поездке. Девушка до последнего момента не догадывалась о сюрпризе и по пути в аэропорт даже не знала, куда они летят.

"- Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан🤪. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт", - делилась она впечатлениями.

К слову, недавно Даша лежала в больнице с сильными болями в спине. Никита заранее посоветовался с врачом, и тот все же разрешил поездку.

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