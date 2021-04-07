День для "Холостяка 9" Никиты Добрынина и его беременной жены Даши Квитковой начался с приключения
Как передает Politeka.net, 22-летняя Квиткова сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав пользователям о том, как и почему ей пришлось впопыхах паковать чемоданы.
Оказывается, Никита решил сделать сюрприз и неожиданно объявил о путешествии - туда, где Даша еще ни разу не бывала.
"- Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан🤪. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт. Муж везёт нас в Дубай 😺 ", - поделилась радостным событием девушка.
Квиткова, которая недавно лежала в больнице с сильным болями в спине, сообщила, что врач все же дал добро на перелет.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Подопечная Потапа Андраде впервые рассказала, как Данилко ее напугал на "Маске": "Чуть голова не вылетела..."
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Весна окончательно слетит с катушек, снег и морозы ворвутся в Украину: в какие области вернется зима
Раскрыта тайна внезапной смерти актрисы-красотки, ей было всего 29 лет: "Гостила у родителей..."
"Я вообще чувствую себя прекрасно, если бы не ринит беременных🤪, а к болям в спине уже привыкла", - добавила она.
Кадрами утреннего переполоха у себя в Инстаграм поделился и Никита.
"Выбрал отель, направление и до последнего Даше ничего не говорил. И получилось🙌🏽. Собрали утром чемоданы и вот уже на пути в аэропорт и летим в Дубай набираться сил перед самыми важным моментом🐣", - сообщил "Холостяк".
Ранее мы писали, что Квиткова призналась в ссорах с мужем - как и в любой другой семье. Но главное, по ее словам, что эмоциональные всплески у них проходят без ругательств.
"Мы еще та взрывная и итальянская семейка, но у нас есть огромное уважение друг к другу, принятие, поддержка, понимание и большая любовь", - рассказывала девушка.
Напомним, что "Холостяк" Добрынин засветил беременную жену без штанов: "Мир жесток и несправедлив"
Как сообщала Politeka беременная жена "холостяка" Добрынина показала живот на шестом месяце, платье не скрыло ничего: "Не могу поверить"
Также Politeka писала, что беременная жена "Холостяка" Добрынина призналась в ссорах с мужем: "Итальянская семейка..."