День для "Холостяка 9" Никиты Добрынина и его беременной жены Даши Квитковой начался с приключения

Как передает Politeka.net, 22-летняя Квиткова сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав пользователям о том, как и почему ей пришлось впопыхах паковать чемоданы.

Оказывается, Никита решил сделать сюрприз и неожиданно объявил о путешествии - туда, где Даша еще ни разу не бывала.

"- Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан🤪. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт. Муж везёт нас в Дубай 😺 ", - поделилась радостным событием девушка.

Квиткова, которая недавно лежала в больнице с сильным болями в спине, сообщила, что врач все же дал добро на перелет.

"Я вообще чувствую себя прекрасно, если бы не ринит беременных🤪, а к болям в спине уже привыкла", - добавила она.

Кадрами утреннего переполоха у себя в Инстаграм поделился и Никита.

"Выбрал отель, направление и до последнего Даше ничего не говорил. И получилось🙌🏽. Собрали утром чемоданы и вот уже на пути в аэропорт и летим в Дубай набираться сил перед самыми важным моментом🐣", - сообщил "Холостяк".

Ранее мы писали, что Квиткова призналась в ссорах с мужем - как и в любой другой семье. Но главное, по ее словам, что эмоциональные всплески у них проходят без ругательств.

"Мы еще та взрывная и итальянская семейка, но у нас есть огромное уважение друг к другу, принятие, поддержка, понимание и большая любовь", - рассказывала девушка.

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