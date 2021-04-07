Известная пара участников проекта "Холостяк", которая обрели свое счастье на проекте, Никита Добрынин и его беременная жена Даша Квиткова, показали животик-рекордсмен

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Даша Квиткова удивила фолловеров размером своего животика. Как известно, Даша известный блогер, девушка не стесняясь делится историей своей жизни с подписчиками, которых у девушки 1,7 миллионов.

В своей сторис Даша разместила фото, на котором они с Никитой позируют вместе. Даша только в топике на тонких брителях, а Никита вовсе без одежды. Счастливый муж обнял Дашу сзади, положив руки на животик.

"Боюсь представить, что будет на 9-м месяце 😅", - подписала будущая мамочка.

"Пуз простоооо бьет рекорды по размерам 🤪", - написала Квиткова.

Как известно, Даша на шестом месяце беременности. Она рассказывала, что осталось 15 недель до"самой главной встречи". А также поделилась какие ощущения ощущает и как готовится к встрече с малышом.

Несколько пару недель назад Даша попала в больницу с почечными коликами. Так как малыш растет, у беременных часто случаются проблемы с внутренними органами, которые временны и с помощью помощи медиков и физических упражнений приходят в норму.

Сейчас Даше намного лучше, она активно занимается блогингом, записывает медитации и проводит массу фотосессий.

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