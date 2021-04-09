Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак розкрив подробиці невдалого побачення, з якого просто втік

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на пресслужбу Нового каналу, за лаштунками Improv Live Show комік і учасник реаліті "Холостячка" Андрій Рибак поділився кумедною історією невдалого побачення з якого просто втік.

За словами актора, одного разу він призначив зустріч з дівчиною в кафе, але вона прийшла не одна, а з подружкою. Хлопець був упевнений, що друга дівчина просто привітається і піде, залишивши його наодинці з потенційною коханою, однак, все пішло не так. "Дівчата почали спілкуватися між собою, і це спілкування затягнулося. Я намагався вставити п'ять копійок, але це було недоречно. До того ж мене ігнорували", - згадав Андрій.

Після пів години повного ігнору з боку дівчат до їх столика підійшов офіціант і приніс замовлення, який подружка дівчини зробила раніше. І це остаточно вивело з себе рибалки, він вирішив піти і не заважати подружкам спілкуватися, не заплативши за них, а тільки за себе. "Офіціант приніс замовлення, яке друга дівчина, мабуть, зробила заздалегідь. За підсумком я заплатив за себе, встав і пішов. Вирішив не заважати зустрічі", - розповів комік.

Також Андрій зізнався, що у нього були побачення, на яких дівчата ображалися на його жарти, але такі ситуації він намагається швидше забути. "На те він і невдалий флірт, що потім з цією людиною ви навряд чи зустрінетеся", - підсумує Рибак.

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