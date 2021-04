Співачка Настя Каменських чесно розповіла, чому вирушила на Відпочинок з подругами і мамою, але без чоловіка

Як виявилося, Настя вирушила разом з мамою Лідою і кращою подругою Анею Андрійчук в Мексику, на колективний ретрит (щоб подивитися весь випуск, доскролльте сторінку до кінця). Кожна з них зважилася на цю поїздку, щоб відновитися після важких подій і переживань, відпустити минулі невдачі. Наповнити себе енергією, знайти новий баланс, який допоможе нам повернутися додому з новими силами.

Почалося все з того, що у зірки стався напад панічної атаки, їй стало настільки погано, що вона не витримала, а її схвильована мама відправилася з нею в лікарню:

"Скільки живу на цьому світі, ще ніколи не було такого стану. Просто закотила очі, втратила пульс, щоки стали пунцеві, стала боятися, мені стало страшно, привезла мене мама в лікарню. Хоча взагалі нічого такого не віщувало. Взагалі не зрозуміла, чому мені стало погано, такого ніколи не було. Ось лежала під крапельницею, з панічною атакою. Напевно, просто накопичилося, та й приводів до цього було багато", - пояснила Каменських. І тільки після цього зірка зважилася на перезавантаження.

У цій поїздці багато чого було несподіваним. Поспішні збори, підготовка, зйомка, жорсткий графік, віддалена робота, сюрпризи (не завжди приємні).

"Я хотіла зробити перезавантаження-дівич-вечір, загалом, багато пішло не за планом, але результат мені дуже подобається 😍 сподіваюся, сподобається і вам! 😘», - розповіла Настя.

Шанувальники почали відповідати:

"We did it 🔥❤️; Чесно, фігньою страждаєте; Ура🔥дочекалися 😍; Дуже цікаво👏🔥; Дуууже крутоооооо' 🙌👏🔥; Вогонь, мені дуже сподобалося😍; Краса 😍❤️🔥; Мені здається, що початок трохи награне) коли вона всім про цю поїздку говорила, відчуття, що вони знали заздалегідь; Мені все одно якщо це постановка, мені цікаво дивитися це реаліті, що собою являють шоу такого роду".

