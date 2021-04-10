Легендарна українська співачка Софія Ротару вражає молодою зовнішністю у свої 73 роки

У мережі ходить багато пліток, з приводу того, чому артистка виглядає так молодо на свій вік, передає Politeka.net. Сама ж співачка неодноразово заявляла, що підтримує красу здоровим способом життя і позитивним ставленням до оточення.

Історик моди й телеведучий Олександр Васильєв на сайті "7 днів" вирішив поділитися своїми міркуваннями з приводу зовнішності й образів артистки, викривши її.

Так, за словами експерта, причиною молодої зовнішності Софії Ротару стали хороші гени.

"Подивіться, яке у неї моложаве обличчя. Я думаю, що це передалося співачці генетично. Я не бачив її маму і тата... Знаю, що батько був бригадиром виноградарів. Молдаванин Михайло Ротару полюбив гарну дівчину Олександру, і ось їх гени доньці-то і дісталися", - зазначив Васильєв.

Крім того, історик моди зазначив, що доглянутість і стиль зірки дозволяють виглядати молодше свого віку.

"Це єдина зі співачок 70-х років, яка примудрилася зберегти струнку фігуру і впізнавані риси обличчя", - повідомив Олександр.

Експерт зазначив, що ніхто не може назвати Ротару бабусею, і тут важливу роль зіграли хороші стилісти. Останні знають, що артистці йдуть вертикальні лінії, потрібна вірна довжина нарядів і правильна частка прозорості тканин. В результаті фігура виглядає просто чудово, і Софію Михайлівну не можна назвати повною.

Вже багато років українська легенда кардинально не змінює фасони нарядів, макіяж і зачіску. У підсумку здається, що артистка обдурила вік.

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