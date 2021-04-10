Легендарная украинская певица София Ротару поражает молодой внешностью в свои 73 года

В сети ходит много сплетен, по поводу того, почему артистка выглядит так молодо на свой возраст, передает Politeka.net. Сама же певица неоднократно заявляла, что поддерживает красоту здоровым образом жизни и позитивным отношением к окружающим.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев на сайте "7 Дней" решил поделиться своими соображениями по поводу внешности и образов артистки, разоблачив ее.

Так, по словам эксперта, причиной молодой внешности Софии Ротару стали хорошие гены.

"Посмотрите, какое у нее моложавое лицо. Я думаю, что это передалось певице генетически. Я не видел ее маму и папу… Знаю, что отец был бригадиром виноградарей. Молдаванин Михаил Ротару полюбил гарну дивчину Александру, и вот их гены дочке-то и достались", - отметил Васильев.

Кроме того, историк моды отметил, что ухоженность и стиль звезды позволяют выглядеть моложе своего возраста.

"Это единственная из певиц 70-х годов, которая умудрилась сохранить стройную фигуру и узнаваемые черты лица", - сообщил Александр.

Эксперт отметил, что никто не может назвать Ротару бабушкой, и здесь немаловажную роль сыграли хорошие стилисты. Последние знают, что артистке идут вертикальные линии, нужна верная длина нарядов и правильная доля прозрачности тканей. В результате фигура смотрится просто чудесно, и Софию Михайловну нельзя назвать полной.

Уже много лет украинская легенда кардинально не меняет фасоны нарядов, макияж и прическу. В итоге кажется, что артистка обманула возраст.

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