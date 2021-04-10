Героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина, поміркувала про чоловіків і жінок

Ксенія Мішина після завершення проєкту продовжила будувати відносини з переможцем, коміком Олександром Еллертом, пише Politeka.net. Пара відразу після проєкту стала жити разом, але приховувала стосунки, адже фінал шоу ще не виходив на телеекрани.

Закохані часто показують у своєму Інстаграм, як проводять час в сімейному колі. Цього разу ж Ксенія вирішила здивувати новим фото і постом.

У кадрі гаряча українка постала в білосніжній сукні з відкритою спиною. Тканина обтягнула тонку талію і апетитні сідниці актриси. Завершенням до образу стали не тільки стильні прикраси, але і макіяж з акцентом на очі.

У тексті Мішина міркувала про чоловіків і жінок.

"Мені здається жити було б набагато простіше, якби кожному з батьків в пологовому будинку при виписці видавали інструкцію по вихованню хлопчиків і дівчаток", - поділилася зірка.

За словами красуні, вона вирішила скласти свою інструкцію. Ксенія вважає, що жінка схожа на воду, яка може втамувати спрагу знемагаючого мандрівника. Чоловік же - вогонь, який живить і захищає, внісши порядок в життя. Тільки таким чоловік стає, якщо горить зсередини

"Впевненість, стійкість, прямий погляд у саме серце. І нехай він може спопелити. Але Вода може погасити будь-яке полум'я", - поділилася артистка.

Така публікація викликала бурю емоцій, але при цьому красуня просто зробила фурор і своєю зовнішністю.

"Еллерту пощастило! ❤️❤️❤️. Ви приголомшлива жінка!👏 👏 👏 ", "Ростити по інструкції? 😳 😬 Що? Люди тому і різні, що живуть в різних сім'ях, з різними цінностями, з різним досвідом...", " Вааай, яка красива😍 😍 😍а які слова мудрі", - написали користувачі мережі.

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