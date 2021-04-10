Героиня шоу «Холостячка», актриса Ксения Мишина, порассуждала о мужчинах и женщинах
Ксения Мишина после завершения проекта продолжила строить отношения с победителем, комиком Александром Эллертом, пишет Politeka.net. Пара сразу после проекта стала жить вместе, но скрывала отношения, ведь финал шоу еще не выходил на телеэкраны.
Влюбленные часто показывают в своем Инстаграм, как проводят время в семейном кругу. В этот раз же Ксения решила удивить новым фото и постом.
В кадре горячая украинка предстала в белоснежном платье с открытой спиной. Ткань обтянула тонкую талию и аппетитные ягодицы актрисы. Завершением к образу стали не только стильные украшения, но и макияж с акцентом на глаза.
В тексте Мишина рассуждала о мужчинах и женщинах.
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"Мне кажется жить было бы намного проще, если бы каждому родителю в роддоме при выписке выдавали инструкцию по воспитанию мальчиков и девочек", - поделилась звезда.
По словам красотки, она решила составить свою инструкцию. Ксения считает, что женщина похожа на воду, которая может утолить жажду изнемогающего путника. Мужчина же - огонь, который питает и защищает, внеся порядок в жизнь. Только таким мужчина становится, если горит изнутри
"Уверенность, стойкость, прямой взгляд в самое сердце. И пусть он может испепелить. Но Вода может погасить любое пламя", - поделилась артистка.
Такая публикация вызвала бурю эмоций, но при этом красотка просто произвела фурор и своей внешностью.
"Эллерту повезло! ❤️❤️❤️. Вы сногсшибательная женщина!👏👏👏", "Растить по инструкции? 😳😬 Что? Люди поэтому и разные, что живут в разных семьях, с разными ценностями, с разным опытом...", " Вааай, какая красивая😍😍😍а какие слова мудрые", - написали пользователи сети.
Напомни, Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".
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