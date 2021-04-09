Відомий український співак і блогер Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, повідомив неприємні новини
Українські артисти разом вже 10 років, пише Politeka.net. Пара живе у власному заміському будинку, який тепер виявився "ув'язненням" для Дантеса.
Виявляється, артист вирішив не виходити на вулицю. Про це Володимир розповів в одному з останніх сторіс.
Вся річ у тому, що блогер тісно спілкувався з людьми, у яких виявили коронавірус.
"Другий день на самоізоляції, тому що, тісно контактував з людьми, які захворіли короною. Відчуваю себе чудово, але вирішив нікого не наражати на небезпеку і нудьгую один. Ось скоро буду спортом займатися, а ввечері... ХОЛОСТЯК", - написав співак, по всій видимості, видавши, що подивиться шостий випуск шоу "Холостяк".
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До слова, зараз Дантес вдома сам, адже Дорофєєва вирушила на зйомки за кордон.
Пізніше Дантес показав, що став мокрим після тренування.
На кадри ніяк не відреагували у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, за словами медиків, хворі коронавірусною інфекцією найбільш небезпечні з точки зору поширення вірусу в перші дні після зараження, коли у них ще немає зовнішніх симптомів.
Інкубаційний період коливається в межах від одного до 14 днів, а найчастіше становить близько п'яти днів.
Лікарі рекомендують, щоб недуга обходила стороною, всіляко зміцнювати свій імунітет - займатися спортом, правильно харчуватися і прогулюватися на свіжому повітрі.
До слова, Володимир Дантес і його дружина часто тренуються, підтримуючи себе у формі й тим самим підвищуючи імунітет.
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