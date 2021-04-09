Відомий український співак і блогер Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, повідомив неприємні новини

Українські артисти разом вже 10 років, пише Politeka.net. Пара живе у власному заміському будинку, який тепер виявився "ув'язненням" для Дантеса.

Виявляється, артист вирішив не виходити на вулицю. Про це Володимир розповів в одному з останніх сторіс.

Вся річ у тому, що блогер тісно спілкувався з людьми, у яких виявили коронавірус.

"Другий день на самоізоляції, тому що, тісно контактував з людьми, які захворіли короною. Відчуваю себе чудово, але вирішив нікого не наражати на небезпеку і нудьгую один. Ось скоро буду спортом займатися, а ввечері... ХОЛОСТЯК", - написав співак, по всій видимості, видавши, що подивиться шостий випуск шоу "Холостяк".

До слова, зараз Дантес вдома сам, адже Дорофєєва вирушила на зйомки за кордон.

Пізніше Дантес показав, що став мокрим після тренування.

На кадри ніяк не відреагували у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, за словами медиків, хворі коронавірусною інфекцією найбільш небезпечні з точки зору поширення вірусу в перші дні після зараження, коли у них ще немає зовнішніх симптомів.

Інкубаційний період коливається в межах від одного до 14 днів, а найчастіше становить близько п'яти днів.

Лікарі рекомендують, щоб недуга обходила стороною, всіляко зміцнювати свій імунітет - займатися спортом, правильно харчуватися і прогулюватися на свіжому повітрі.

До слова, Володимир Дантес і його дружина часто тренуються, підтримуючи себе у формі й тим самим підвищуючи імунітет.

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