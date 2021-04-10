Відома українська співачка Настя Каменських прогулялася по лісі

Як пише Politeka.net, Настя Каменських встигла давно побудувати кар'єру успішної співачки. Про красуню заговорили з новою силою в 2019 році, коли співачка вийшла заміж за Потапа. Артистка настільки популярна, що у неї є безліч фан-груп, в яких люди діляться цікавими образами Насті.

Цей раз не став винятком, один з користувачів вирішив згадати прогулянку Каменських в лісі. Красуня була в міні і панчішках, підстрибнувши для кадру.

"Добрий ранок. Всім гарного настрою", - написав адміністратор групи.

Фанати поставили майже тисячу лайків під знімком і засипали Настю компліментами:

"Спокуслива", " класне фото!", "Красуня"," Ух ти, яка фея Лісова"," Дівчинка, ти бомба"," спасибі і Вам гарного настрою, прекрасна Настя Каменських, красива Настя Каменських","о боже, в панчохах і в лісі, вовка мабуть чекає,потрібно було взагалі роздягнутися, сукня Довга".

Повідомлялося, що співачка Настя Каменських намагається йти в ногу з часом, наслідуючи молоді, але щось пішло не так.

На одній з фан-сторінок 33-річної зірки в Instagram опублікували відео з Настею, танцюючою в піжамі.

Настя постала без косметики і зачіски, в кілька розпатланому вигляді. Особливим бонусом стало те, що зірка "забула" про нижню білизну.

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