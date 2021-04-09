35-річна співачка Злата Огневич показала себе, презентувавши нову пісню
Як пише Politeka.net, Злата Огневич вже давно радує українців своєю творчістю на сцені. У красуні велика база фанатів, які з нетерпінням чекають нових робіт красуні. І співачка не розчаровує, регулярно підігріваючи до себе інтерес.
Цього разу Злата опублікувала ролик в Instagram, презентувавши нову пісню"я твоя єдина". Дівчина була в ефектній сукні і без білизни. Красуня в публікації висловила впевненість, що саме ця пісня одного разу стане саундтреком її майбутнього весілля:
"Я твоя єдина"
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Саундтрек мого майбутнього весілля.
Вже доброю традицією для мене стало те, що історії в піснях, які я співаю, втілюються в реальність. Саме тому я написала новий сингл, яким закликаю свого майбутнього нареченого і своє очікуване весілля".
"Маля)). Вітаю тебе і готую вже гарний номер тобі на весілля", - написала подружка Злати.
"О, так! Я вже уявляю, як зриваю сукню і починаю денсити )))", - відповіла Огневич.
Фанати відразу почали коментувати публікацію:
"Краса", " Ого як круто, ось це крок. Малятко моя", " стільки позитиву в цій пісні!! Супер, нехай все буде так як ви хочете".
Відзначимо, що Злата не вперше говорить про своє весілля. Красуня якось в інтерв'ю зізналася, що не хоче великої весільної сукні. Дівчина мріє про торжество на острові, де буде в легкому вбранні, а оточувати її будуть тільки найближчі.
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