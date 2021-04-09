Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, продовжує захоплювати своєю творчістю

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде нещодавно випустила свій міні-альбом і тепер активно його просуває в соціальних мережах. Дівчина показує фото і відео, в яких демонструє свої образи, які використовувала.

Цього разу Мішель опублікувала ролик, в якому здалася з афрокосичками, в топі і штанях. Дівчина стояла біля прожекторів, почавши співати і танцювати під музику.

"Дякую всю свою команду", - написала Мішель під фото.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Неймовірно просто, Мішель", "ніжна яка", "чекаємо наступне відео з ефіру", "Кайфую від цього альбому", "це нереально круто", "Привіт мурашкам по шкірі після прослуховування, люблю тебе", "Так захотілося літа після цієї пісні, дуже крутий літній хіт".

Ми писали, що відома українська співачка Мішель Андраде поділилася планами на свій "гарячий" Квітень.

Красуня опублікувала пост, в якому позувала, приспустивши куртку. Мішель посвітила формами в обтягуючому топіку, а також похвалилася пружним животиком.

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