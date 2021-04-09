Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко насмішила публіку, розповівши про кумедний випадок, що стався з нею в готелі

Як передає Politeka.net, 38-річна актриса опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала свій номер в готелі з однією цікавою деталлю (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Вікторія пораділа наявністю в кімнаті телевізора, а також трельяжу, та ще й з лампою. Яке ж було здивування дівчини, коли вона не знайшла розетки, щоб її включити. Пошуки перетворилися в цілий квест.

"У пошуках розетки👻 😅 Випадок на гастролях, сумую за концертами, готелями і ось таким ребусами)))😂", - підписала вона кадри.

Булітко ретельно вивчила кожен куточок трельяжу та стіни за ним. У підсумку, зірці "Дизель шоу" вдалося-таки знайти розетку в несподіваному місці. Шнур довелося тягнути через весь дверний отвір, що, до речі, не тільки незручно, але й загрожує травмами, якщо перечепитися об провід.

"О, боги, я знайшла розетку! Все! Завтра я буду фарбуватися за дуже зручним гримувальним столиком зі світлом! Головне - не вбитися через цей шнурок!", - вигукнула вона.

Користувачі з жаром обговорили побачене та подякували за піднятий настрій:

"Ролик: "Вікуся і світильник, а де ж світло?"👍🤣"

"Йшла третя доба 😂 Віка шукала розетку😂" - "😂так і було"

"Програма "Ревізорро" новий сезон?"

"Нііі!!! Тут інша тема! Це лампа Алладіна, її потрібно потерти і вона включиться, а якщо на неї посадити кішку зверху, то від шнурка можна буде і телефон зарядити!)"

"Вікуля, спасибі за позитив! Прям номер в номері вийшов )))"

"🤣Віка ти б мене бачила. Мій сміх до сліз. Дійсно ситуація тільки в анекдоті. Столик напевно там спочатку стояв 😜 P. S. Кажуть вона досі шукає розетку 😁"

Нагадаємо, руда бестія Булітко з "Дизель шоу" показала непідробну пристрасть з екс-чоловіком Білик: фото парочки.