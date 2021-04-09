Аліна Гросу, яка володіє відмінним почуттям гумору, здивувала новою витівкою

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе за цікавим заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, блондинка, що недавно поміняла зачіску на афрокосички, нафарбувала блиском губи, а потім начепила захисну маску. Зрозумівши, що одягла не тією стороною, Аліна перевернула маску, вимазавши, таким чином, все обличчя косметикою.

"А потім це все на підборідді, щоці і т. д. 🤦🏼‍♀️😂😅 До речі, мій улюблений матовий блиск і колір🙌 😍", - повідомила вона в підписі.

Користувачі посміялися над кадрами, впізнавши на них себе:

"Це коли мамину маску одягнув випадково 😂😂"

"Знайомо)))"

"У мене теж вічно проблеми то тональний то помада і все через прокляту маску 🐯"

"😂життєво!!!!"

"Лялечка красива💋❤"

"Я теж так роблю😂"

"Про мене😂всі маски в помадах 😂👏"

"Ахаха коли на карантині нічим толком зайнятися дівчині😂"

Раніше ми розповідали, розлучена Аліна також знімає кумедний контент разом зі своїм новим бойфрендом, актором Романом Полянським. Парочка створила смішну ілюзію з волохатими ногами, що належать ніби співачці.

"Еротика перших весняних побачень 😅 😂 коли забула🪒 🪒 🪒", - підписала Гросу кадри.

"😂просто бомба; розв'язка вогонь👍"; "не відразу помітила😂 😂"; "УПС! ніяково вийшло😂"; "ви просто суперові 😍"; "молодці, повеселили"; "добре, але треба було свою заховати😆"; "ви смішні! 😊 І дуже милі!", - оцінила публіка.

Нагадаємо, Гросу поозорнічала в ліжку з коханим, налякавши волохатими ногами: "Упс! Ніяково вийшло...".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу "взяла бика за роги" з новим коханим, але щось пішло не так: "Все-таки затягнула його...".