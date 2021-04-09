Екс-чоловік відомої співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу відправився в Москву на тлі чуток про весілля артистки

Як передає Politeka.net, чоловік показав свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram.

Як відомо, 43-річний Мурат після розлучення з артисткою проживає в Києві, де у нього бізнес. Тоді як Алі Лорак з донькою Софією залишилася жити і будувати кар'єру в Москві.

Налчаджіоглу розповідав, що відвідує дочку раз на місяць або півтора, а в інші дні вона дзвонить йому по відеозв'язку.

"Кожен день-мінімум три рази. Щоранку надсилає голосове повідомлення, в обід дзвонить, ввечері. Таке спілкування у нас",-розповів екс-чоловік співачки.

Так, кадрами чергової поїздки він поділився в соцмережі.

"Лечу до моєї любові", - підписав він фото.

Шлях виявився не найпростішим, оскільки прямого рейсу немає і потрібно летіти з пересадкою.

Зрештою Налчаджіоглу таки зустрівся з донькою.

Нагадаємо, співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.

Відзначимо, що останнім часом особисте життя Ані Лорак викликає великий інтерес у її шанувальників. Вони помітили, що на безіменному пальці у співачки з'явилося кільце, схоже на обручку. Сама артистка нещодавно зізналася, що у неї в животі «присутні» метелики, чим тільки підігріла чутки про своє майбутнє весілля.

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