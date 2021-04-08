Певица Ани Лорак, которая, по слухам, готовится к свадьбе, огорошила новым откровением

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном наряде и с одной любопытной деталью.

Каролина позировала в брючном костюме из атласной ткани, подчеркнув пышное декольте. Яркий макияж в розовых тонах, идеальная укладка и счастливая улыбка украсили ее образ.

К слову, о счастье. Публика заметила, что в последнее время певица аж светится. Более того, на ее безымянном пальце правой руки появилось кольцо. Украшение тут же в Сети окрестили обручальным, а также поползли слухи о ее скорой свадьбе.

После трудного развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица старается не распространяться о своей личной жизни. Но в данной ситуации журналисты не выдержали и сами поинтересовались у Каролины во время вечеринки на "Прорыве года" о ее статусе. Звезда подтвердила, что влюблена, но про помолвку опять же ни слова.

"Это просто украшение. Но я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют!", - заявила она.

Впрочем, от кольца певица не избавилась и продолжает им козырять на свежих фото, в том числе и на последнем снимке. В подписи к нему Каролина решила поделиться секретом красоты:

"Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один — наполняйте себя изнутри🙏🏻 Внешность — всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту. Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс — это самый верный путь к красоте❣️".

Напомним, Ани Лорак выставила напоказ опухшие губы-вареники после филлеров: "Куда-то занесло".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак похвасталась кадрами с повзрослевшей дочерью, Соня пошла по стопам матери: "Как она запела...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак после скандального развода и примирения с бывшим мужем заговорила о любви: "Жалко…".