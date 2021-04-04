Певица Ани Лорак решила поделиться кадром из концерта, однако засветила пикантную деталь на снимке

Внешность Ани Лорак в последнее время мало кого оставляет равнодушным, ведь артистка меняется так часто, как только может. И все чаще под ее постами можно заметить комментарии с удивленными возгласами о том, что звезда сделала себе губы, а еще скулы и подбородок.

Конечно, многие поклонники восхищаются ее цветущим видом – особенно после того, как в жизни Ани прекратила рассказывать о личной жизни общественности и навсегда закрыла тему ее скандального развода из-за измен с Муратом Налчаджиоглу.

Пользователи сети неоднократно отмечали, что черты певицы изменились. И как теперь можно заметить на фото с последнего концерта Лорак – сомнений в этом уже нет. Очень сильно изменившаяся внешность Каролины удивляет фанатов. И хотя сама Лорак отказывается подтвердить факт того, что пользуется филлерами – результат «на лицо».

Макияж певицы подчеркнул пухлые губы, которые, как подозревают фаны, она могла увеличить, ведь раньше они выглядели иначе. Но даже так можно заметить, как сильно изменился внешний вид в целом у Каролины.

Ранее мы рассказывали, Лорак, которая уже много лет строит карьеру в России, удивила украинцев неожиданным приездом в Киев. В частности, артистка дала интервью радиоведущему Славе Демину. Тот выставил их совместное фото в соцсети и нарвался на критику.

"Дизлайк жаль нельзя поставить 👎🏻👎🏻👎🏻"; "Ани Лорак впустили в Украину?!"; "А, что это за... на таком радио делает. Вижу Люкс ФМ, переключается не на ту волну. Эта ехидная улыбка, портит репутацию такого классного радио"; "Не играйте с огнем!!! Куда-то занесло😮", - комментировала публика.

Напомним, что вдохновленная Лорак после визита в Украину впечатлила признанием: «Я счастлива…».

Также Politeka писала, что Ани Лорак в образе роковой красотки эффектно распахнула декольте: "Смотришь и хочется...".