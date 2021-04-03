Известная певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в России, похвасталась талантами своей малышки-дочери

Как известно, Каролина после развода с Муратом Налчаджиоглу прекратила рассказывать о личной жизни, публиковать фото с молодым возлюбленным и вообще говорить что-либо по этому поводу. Тем не менее, свою дочь звезда с гордостью показывает в сети и восхищается ее успехами.

В этот раз Каролина посетила мероприятие, в ходе которого ее дочь выступала на сцене и даже спела в забавном и милом наряде. Сама звезда восхитилась малышкой и всячески ее поддерживала. Стоит отметить, что не так давно София также снялась в клипе мамы.

Лорак рассказала, что сама предложила дочери записать дуэт, а София к идее отнеслась положительно. Артистка добавила, что девочка с ранних лет занимается творчеством, любит петь и уделяет время театральном искусству, так как в будущем мечтает стать актрисой. Нередко они вместе поют возле фортепиано дома.

Каролина ранее отмечала, что ее дочь уже играла главные роли в школьных спектаклях, а пение, по мнению артистки, может помочь ее дочери при выборе специальности в будущем.

Совсем недавно певица также размещала его в своем сторис, с вопросом, покупать ли ей очередное платье. Кофейный легкий наряд, струясь по фигуре обтянул Лорак, продемонстрировав все особенности женской фигуры.

Фанаты Каролины кинулись высказывать свое мнение:

"О да, очень с*ксуально! Дорогая, мне нравится платье и ты!!!!!!!!!! ❤", "Фигура красивая ,но это платье не особо", "Да не очень не понравилось", "Мне кажется ей всё идёт!!!😍❤️", "В да нет)🔥", "А кто это?", "Там кое-что видно 😋", "Помню концерт, как она запела, аж мурашки", "Бери что хочешь в меру разумного...😍", - написали фолловеры фан-паблика.

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