Экс-супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, впервые откровенно заговорил о разводе с артисткой

В конце 2019 года певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Причем размолвка была не простая – Каролина подала на развод после измены мужчины, довольно скандальной – Мурат развлекался с девушками в клубе прямо на публике.

И только сейчас в интервью в специальном шоу, которое опубликовало "Новини.live", мужчина высказался о произошедшем.

«Меня затянули клубы. Много тогда разных сплетен было, много разных разговоров: он такой, он сякой, слухи вообще разные. Но вот я не буду оправдываться. Было грустно, конечно: 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, выходит», - рассказал Мурат.

Отметим, что пара расставалась совсем не мирно, а развод старались держать до последнего в секрете от СМИ. Сейчас Каролина поддерживает общение с экс-мужем ради дочери. В России Мурат даже посетил с Лорак и дочерью несколько мероприятий.

Сейчас бывшие супруги счастливы в новых отношениях. 43-летний бизнесмен встречается с 24-летней визажисткой по имени Лилия, а вот певица своего возлюбленного скрывает, ведь до этого отношения с молодым Егором Глебом подвергались критике.

По поводу развода пары ходило очень много слухов, сама же артистка отказалась что-либо комментировать.

По словам бизнесмена, из-за одной ошибки он остался в чужой стране, в которую переехал ради родных.

"Было грустно, конечно, – по-человечески, душевно. Ты 15 лет живешь с человеком и после определенной ситуации, ошибки, так сказать, остаешься один в другой стране, в которую приехал ради своей семьи", - поделился Налчаджиоглу.