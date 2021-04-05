Певица Ани Лорак показала, что обычно остается за кадром, засветив любопытную деталь

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Ани Лорак позировала во всем бежевом: рубашке, штанах, босоножках и бейсболке. Образ она дополнила украшениями. К т ому же можно заметить кольцом на безымянном пальце правой руки.

«За кадром, в повседневной жизни, я предпочитаю спортивный стиль. Обожаю кепки, удобную спортивную обувь, комфортную одежду. В наше время, когда можно смешивать разные стили, а Sport chic уже наравне с Casual, главное — прислушиваться к тому, что у вас внутри, и не бояться быть разной», - написала артистка.

Образ собрал множество комплиментов в соцсети.

«Каролиночка! Вы просто🔥🔥🔥», «Каролиш, ты всегда в самое сердце, нет стиля, который бы тебе не шел ❤ С такой фигурой и красотой, ты прекрасна в любой одежде ❤ Для нас ты всегда пример истинной женщины: яркой, гармоничной, женственной, сексуальной 🔥 Леди Безупречность ❤ Наша любимая Дива», «Вам очень подходит», «Шикарный стиль», «Беж - это любовь», «Шикарная», «Нереальная красотка», - пишут в комментариях.

Совсем недавно Лорак похвасталась формами в новом платье. Кофейный легкий наряд, струясь по фигуре, продемонстрировав все особенности женской фигуры.

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