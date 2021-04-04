Известная украинская певица Ани Лорак показала необычный образ во всем черном со странными штанами
Звезда показала свой новый лук в Инстаграм, пишет Politeka.net. Судя по всему, в нем артистка, которая уже давно живет и работает в России, появилась на торжественном мероприятии.
Так, на фото Лорак позирует на красной дорожке. Для выхода в свет певица выбрала весьма эффектный образ. Она надела черный костюм из материала, напоминающего помятый целофан. При этом, мешковатые брюки костюма оказались настолько длинными, что полностью закрывают ноги певицы вместе с обувью.
Несмотря на такой странный наряд, выглядит Лорак очень уверенно. Она смотрит прямо в камеру, положив руку на талию.
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Поклонники исполнительницы тут же принялись комментировать ее фото.
«Дива Ани Лорак пришла за заслуженной наградой «Grammy» – по-другому это фото не прокомментируешь», «Бог ты мой, ну что за красотка», «Образ огонь», «Необыкновенно красивая», «Огонь фото, фигура, и Сама Каролина», «за день до премии: популярная певица Ани Лорак скупила все мусорные пакеты», «Даже в целофане такая красивая», «Каролина, много черного», «Ох, ну и комбинизо, как будто работает на стройке», - пишут люди в комментариях.
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