Певица Ани Лорак посетила вечеринку по случаю вручения премии "Прорыв года", заинтриговав переменами в личной жизни



Совсем недавно прошла праздничная вечеринка, на которой присутствовала и певица Ани Лорак. Артистка смогла поразить стильным нарядом – черным платьем из блесток, а заодно удивить новым заявлением о личной жизни, сообщает Собеседник.

Как известно, не так давно после небольшого концерта Каролина призналась, что поправилась из-за карантина и намерена худеть: «Я закрыла ротик и после шести вечера ничего не ем, занимаюсь спортом. Спорт – это главное».

Поклонники тем временем строят догадки, к чему такие стремления, ведь на публичных мероприятиях и даже на фото из модных фотосессий Каролина блистает с кольцом на пальце, похожим на обручальное. Поэтому слухов о грядущей свадьбе Лорак все больше.

На вечере «Прорыв года» журналисты также заметили на пальце Ани то самое обручальное кольцо. Хотя певица поспешила оправдаться:

«Это просто украшение. Но я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют!», - подметила Каролина.

При этом вчера 42-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. К тому же можно заметить кольцо на безымянном пальце правой руки, о котором упоминалось ранее.

«За кадром, в повседневной жизни, я предпочитаю спортивный стиль. Обожаю кепки, удобную спортивную обувь, комфортную одежду. В наше время, когда можно смешивать разные стили, а Sport chic уже наравне с Casual, главное — прислушиваться к тому, что у вас внутри, и не бояться быть разной», - написала артистка.

«Каролиночка! Вы просто🔥🔥🔥»,Для нас ты всегда пример истинной женщины: яркой, гармоничной, женственной, сексуальной 🔥 Леди Безупречность ❤ Наша любимая Дива», «Вам очень подходит», «Шикарный стиль», «Беж - это любовь», «Шикарная», «Нереальная красотка», - пишут в комментариях.

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