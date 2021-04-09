Экс-супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу отправился в Москву на фоне слухов о свадьбе артистки
Как передает Politeka.net, мужчина показал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм.
Как известно, 43-летний Мурат после развода с артисткой проживает в Киеве, где у него бизнес. Тогда как Али Лорак с дочкой Софией осталась жить и строить карьеру в Москве.
Налчаджиоглу рассказывал, что навещает дочь раз в месяц или полтора, а в другие дни она звонит ему по видеосвязи.
"Каждый день – минимум три раза. Каждое утро присылает голосовое сообщение, в обед звонит, вечером. Такое общение у нас", – рассказал экс-супруг певицы.
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Так, кадрами очередной поездки он поделился в соцсети.
"Лечу к моей любви", - подписал он фото.
Путь оказался не самым простым, поскольку прямого рейса нет и нужно лететь с пересадкой.
В конце концов Налчаджиоглу таки встретился с дочкой.
Напомним, певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе.
Отметим, что в последнее время личная жизнь Ани Лорак вызывает большой интерес у ее поклонников. Они заметили, что на безымянном пальце у певицы появилось кольцо, похожее на обручальное. Сама артистка недавно призналась, что у нее в животе «присутствуют» бабочки, чем только подогрела слухи о своей грядущей свадьбе.
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