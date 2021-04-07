Экс-супруг известной певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, может похвастаться настоящим богатством

Турецкий бизнесмен рассказал, что любит водить авто, именно поэтому может похвастаться нескромным автопарком. Об этом Мурат поделился в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, стало известно, что у бывшего мужа Ани Лорак есть четыре машины: Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo и Tesla. По его словам, он обожает сидеть за рулем, а некоторое время назад даже устроил себе тур.

"Недавно сделал себе "гастрольный тур" – ездил по разным городам Украины. 5 тысяч километров проехал", – рассказал Налчаджиоглу.

Кроме того, бывший муж звезды построил себе скромный дом под Киевом. А сейчас он работает топ-менеджером украинского косметического бренда Farmasi и показал свой кабинет.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года. Спустя 10 лет супруги официально расторгли брак. Артистка не раскрывала причину расставания, но пользователи сети уверяют, что всему виной стали измены Мурата. Однажды папарацци застукали бизнесмена в компании горячей красотки в одном из ночных клубов.

К слову, сейчас Налчаджиоглу строит отношения с 24-летней визажисткой Лилией. Известно, что новая пассия бизнесмена проживает в Киеве со своей дочерью, Александрой.

Напомним, что вдохновленная Лорак после визита в Украину впечатлила признанием: «Я счастлива…».

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