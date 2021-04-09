Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес ледь не вивалила бюст зі сміливого декольте

51-річна зірка в спокусливих нарядах демонструє все, що зуміла зберегти з роками, пише Politeka.net. Тренування, корисна їжа і правильний догляд за собою - ось ключові ідеальної зовнішності Лопес.

При цьому в мережі ходить багато чуток про пластику красуні, проте деякі фахівці стверджують, що зірка не робила ніяких "підтяжок", адже у неї просто м'язовий тип старіння, при якому вдається зберегти молодість.

Цього разу красуню зняли папараці, а фото поширилися мережею. Так, у фан-групі опублікували кілька знімків, на яких Джей Ло позувала в міні-сукні. Пишний бюст ледь не вистрибував з декольте, а стрункі ніжки оголилися, і притягували погляд своїм блиском.

Лопес була в довгій хутряній шубі, яку розчахнула, щоб показати себе у всій красі.

Публікації в мережі зібрали кілька сотень лайків і трохи коментарів.

"Красива!!!!!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Я люблю тебе", " 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 богиня !!!", "Ідеал краси", "Це мистецтво бути такою прекрасною", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, крім того, що Дженніфер Лопес правильно харчується і регулярно тренується, вона також дотримується питного режиму. Красуня завжди носить з собою пляшечку з чистою водою (не кава, чай або сік, а саме з чистою водою). Красуня час від часу робить пару ковтків, де б не була.

А вживання великої кількості води, перед тренуванням, допомагає активніше рухатися - одного разу зізналася знаменитість.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес "підсмажила" гідності в купальнику з непристойним декольте: "Джен, не балуйся!".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес виставила напоказ своє головне "багатство": "аж серце прихопило".