Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес едва не вывалила бюст из смелого декольте

51-летняя звезда в соблазнительных нарядах демонстрирует все, что сумела сохранить с годами, пишет Politeka.net. Тренировки, полезная еда и правильный уход за собой - вот ключевые идеальной внешности Лопес.

При этом в сети ходит много слухов о пластике красотки, однако некоторые специалисты утверждают, что звезда нее делала никаких "подтяжек", ведь у не просто мускульный тип старения, при котором удается сохранить молодость.

В этот раз красотку засняли папарацци, а фото распространились по сети. Так, в фан-группе опубликовали несколько снимков, на которых Джей Ло позировала в мини-платье. Пышный бюст едва ли не выпрыгивал из декольте, а стройные ножки оголились, и притягивали взгляд своим блеском.

Лопес была в длинной меховой шубе,которую распахнула, чтобы показать себя во всей красе.

Публикации в сети собрали несколько сотен лайков и немного комментариев.

"Красивая!!!!!!! 🔥🔥🔥", "Я люблю тебя", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Богиня !!!", "Идеал красоты", "Это искусство быть такой прекрасной", - написали пользователи сети.

Отметим, кроме того, что Дженнифер Лопес правильно питается и регулярно тренируется, она также соблюдает питьевой режим. Красотка всегда носит с собой бутылочку с чистой водой (не кофе, чай или сок, а именно с чистой водой). Красотка время от времени делает пару глотков, где бы не была.

А употребление большого количества воды, перед тренировкой, помогает активнее двигаться - однажды призналась знаменитость.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".