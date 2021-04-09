Зоряний детектив Андрій Данилко здивував усіх несподіваним вчинком на шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net, яскраве і масштабне шоу "Маска" на телеканалі "Україна", продовжує розбурхувати глядачів інтригами, виступами учасників і реакціями зіркових детективів. Так, нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент, в якому зірковий детектив Андрій Данилко несподівано поліз цілуватися до Олі Полякової.

У ролику видно ошатну суперблондинку Олю, вона схопилася з-за столу і почала активно аплодувати, вигукуючи "Браво". У цей момент до неї несподівано нахилився Андрій Данилко, схопив за талію і пригорнув губами до її живота. Артистка на частку секунди завмерла від цього випаду свого колеги, але тут же почала весело реготати, продовжуючи також плескати в долоні.

У підписі до короткого відеоролика говориться: "Друзі, гранд фінал шоу МАСКА запам'ятається Вам надовго! Чекаємо Вас вже завтра о 21: 00 на @kanalukraina!". Звичайно ж користувачі почали актвино обговорювати нову публікацію на Станиці проекту, намагаючись зрозуміти, що там сталося і чому Данилко кинувся на Полякову з таким несподіваним поцілунком. "Ого", "Нижче, нижче цілуй!", "Омг", "Капець сором", "Там пельмені або дитинка?", "Ось це любов, Оля", - жартують у коментарях до публікації.

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