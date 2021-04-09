Український шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов з'явився в компанії продюсерів і режисерів, і заговорив про українську кінематографію

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Юрій Горбунов постав у незвичайному амплуа серед представників Кінематографії в Україні. У пості він написав про те, що став членом Ради з держпідтримки Кінематографії в Україні.

Ось що пише відомий ведучий, який знімався в декількох кінострічках, таких як "Скажене Весілля", "Великі вуйки", "Сувенір з Одеси", "Останній москаль", " чоловік на годину":

"Сьогодні відбулося перше засідання Ради з державної підтримки кінематографії! Радий зустрічі з колегами і вірю в те, що плідна праця раді, дасть можливість українському кіно розвиватися, ставати комерційно успішним і прославляти наших акторів, режисерів, сценаристів і продюсерів на весь світ !! Вперед !!",- написав Горбунов.

Шанувальники не пройшли повз такого чудесного фото, на якому вишикувалися в рядок на балкончику, тримаючись за поручні українські представники кінематографії. Однак уважні користувачі підкреслили, що присутні порушують "масочний режим", тому, як знаходяться без захисних масок, а в країні як-не-як карантин.

Більшість фанатів заявили, що раді бачити Горбунова серед учасників Ради держпідтримки кіно:

"Теж щиро на це надіюся🔥", "Карантин"," і все в" масках"", "Фсо. Пропало кіно"," Карантин👏👏👏👏 🕵️♂️🖐️📸🎬👨🏼💼😀🍲😁", "Юрій при всій повазі до вас, як на рахунок підтримки людей во время пандемії? Кіно зараз не головне, багато хто втратив роботу, я в тому числі, у кого-то в сім'ї один годувальник і той позбувся роботи Людям жити нема за що. А ви про кіно. 👍🏻" - написали фанати.

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