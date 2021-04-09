Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров продовжує дивувати глядачів своїми пригодами в Пакистані

Як передає Politekа.net, 37-річний журналіст опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому розповів про менталітет пакистанців і поділився з українцями незвичайним ноу-хау (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, в даний час Комаров разом із оператором знаходяться в пакистанському портовому місті Карачі. Дмитро дуже емоційно відгукується про це місце та його жителів.

"Місто, в якому відчуваєш себе, як у кіно. Кожен день - блокбастер. Два місяці майже все, що ми задумували з вечора, змінювалося. Частково це пов'язано з менталітетом пакистанців, які можуть домовитися, але запізнитися на три години, не прийти зовсім або відключити телефон і "загубитися", - поділився ведучий "Світ навиворіт".

При цьому Дмитро зазначив, що країна йому все ж подобається.

"А божевільний Карачі - це взагалі місто-сценарист, який пише просто неймовірні історії і дарує ситуації, коли залишається тільки встигнути включити камеру і бігти, щоб не відстати від подій, на які ми не впливаємо", - зізнався Комаров.

Також він розповів, що саме тут тестує свій новий телефон, що дозволяє знімати в так званому "кінорежимі", при якому зйомка ведеться відразу на дві камери.

"Діма Комаров запитав у Саші Дмитрієва - що найнебезпечніше в подорожах. Відповідь - найнебезпечніше, це ти 😄"; "Ноу-хау з двома камерами - це неймовірно, просто знахідка 🔥 скоро всі так будуть знімати🙌", - відреагували користувачі.

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