Акторка і "Холостячка" Ксенія Мішина показала миле фото, на якому вона позує на природі
Як пише Politeka.net, відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на романтичному реаліті-шоу таки знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня важко перехворіла на коронавірус, а тепер, коли трохи прийшла в себе, схоже, вирішила вибратися з міста і виїхати ближче до природи.
На новому фото, яке показала Ксенія у своєму мікроблозі, вона відображена в дивовижній заміській локації. Актриса знята в стрибку в сутінках біля басейну, а навколо неї видно весняний ліс. Перед камерою красуня з'явилася в стильному спортивному луці - на ній темні облягаючі лосини, чорна толстовка оверсайз і блакитна жилетка, а на ногах темні кроси. Волосся актриси зібране у високий пучок, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до фотографії Мішина написала: "Наше життя – це постійний вибір! Кожну секунду ми приймаємо рішення. На що звернути свою увагу і як реагувати на те, що відбувається. Я роблю вибір на користь щастя". Шанувальники в захваті від нового фото Ксенії, красуню засипають компліментами в коментарях до фото.
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