Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала милое фото, на котором она позирует на природе

Как пишет Politeka.net , известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которая на романтическом реалити-шоу таки нашла свою любовь Александра Эллерта, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка тяжело переболела коронавирусом, а теперь, когда немного пришла в себя, похоже, решила выбраться из города и уехать поближе к природе.

На новом фото, которое показала Ксения в своем микроблоге, она запечатлена в удивительной загородной локации. Актриса снята в прыжке в сумерках у бассейна, а вокруг нее видно весенний лес. Перед камерой красотка появилась в стильном спортивном луке – на ней темные облегающие лосины, черная толстовка оверсайз и голубая жилетка, а на ногах темные кроссы. Волосы актрисы собраны в высокий пучок, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Мишина написала: "Наша жизнь – это постоянный выбор! Каждую секунду мы принимаем решение. На что обратить своё внимание и как реагировать на происходящее. Я делаю выбор в пользу Счастья". Поклонники в восторге от нового фото Ксении, красотку засыпают комплиментами в комментариях к фото.

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