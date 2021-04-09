Чоловік Катерини Кухар із "Танців з зірками" Олександр Стоянов нарешті зізнався, хто та дівчина, за якою він душі не чує

Артист балету Стоянов останнім часом часто викладає в своєму мікроблозі в Instagram кадри з юною зіркою, теж брюнеткою, як і його кохана Кухар.

"Моя маленька талановита Анна Стоянова в балеті "Сіртакі". Ви круті!",- захоплювався талантом дівчини Олександр.

Поява конкурентки Кухар у театральній трупі не залишилася непоміченою публікою. В програмі "Зірковий шлях" ведуча поцікавилася в пари, хто ця дівчина і чому Олександр такий близький з нею.

"Так, ще могла бути й однофамілицею...", - додав він, на що його дружина тут же відреагувала: "Це інтрига якась?"

"Насправді це моя сестра", - зізнався Стоянов.

Його молодша сестра Анна вирішила піти по стопах брата. Дівчина закінчила Київське хореографічне училище і тепер працює в театрі разом з відомим родичем.

"Я з дитинства ходила в театр, дивилася на нього ... він водив мене на класику, проводив екскурсії, мені дуже сподобалося і я подумала, чому б і ні", - поділилася Анна.

"У неї дуже яскраві здібності до балетного мистецтва", - зазначила, у свою чергу, Кухар.

За словами сестри Стоянова, на її місце в трупі претендували 10 осіб. Брат запевняє, що Анна сама домоглася успіху й чесно "завоювала" своє місце.

Раніше ми розповідали, як Кухар відреагувала на слова чоловіка, що вона "виносить йому мозок".

"Милий, ну навіщо ж всі сварки з хати виносити?..",- заявила Катерина, поділившись фрагментом скандального інтерв'ю.

Нагадаємо, Чоловік Кухар з "Танців з зірками" вийшов з тіні дружини, змусивши жінок верещати від захвату:"це було шикарно...".

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