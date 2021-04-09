Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко подражнила публіку, показавши свою безсоромність у всій красі
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала свіже фото в себе в Instagram, на якому постала в дуже спекотній позі та спокусливому вбранні.
Брюнетка позувала на карачках, вигнувши спинку як кішка, блиснувши пружним "горішком" та бездонним декольте. Анастасія була в тісному боді з довгим рукавом, доповнивши розкішний лук незвичайним макіяжем з жовтими тінями і високою гулькою-бантом.
"Чи можна подобатися всім людям? Питання цілком риторичне. Як і настпуне: а чи потрібно? 😉", - підписала знімок Кумейко.
Приголомшена публіка кинулася коментувати побачене, байдужих точно не залишилося:
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"Красива і натуральна! Приємно завжди дивитися 👌"
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"А мені хвіст подобається, і не тільки🧐"
"Цікаво який вид з тильного боку? 😄"
"У такій позі можна всім сподобатися (я про хлопців)"
"Вах, Клеопатра 😍 👏"
"Дика кішка"
Анастасія звикла епатувати публіку, не соромлячись зухвалих поз і занадто відвертих нарядів. До цього красуня пограла з почуттями шанувальників, показавши себе в спортивній білизні й ботфортах, доповнивши лук помаранчевою дутою курточкою.
"Так ось воно що ....", - співачка заінтригувала підписом.
Нагадаємо, що фігуриста екс-Nikita Кумейко присіла у вузьких лосинах, блиснувши "горішком": "мій тренер освоює...".
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