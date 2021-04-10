Як пройдуть похорони принца Філіпа

У Великобританії через коронавірус довелося змінити побажання похоронної церемонії принца Філіпа, який помер 9 квітня - так як відомо, що він сам за життя планував свої похорони, повідомляють CNN.

Чоловік британської королеви Єлизавети II хотів, щоб під час процесії згадали про його досягнення у військовій службі і про роботу з охорони навколишнього середовища.

Але, на жаль, у зв'язку з пандемією коронавірусу залучати до церемонії громадськість не будуть. Людей закликають не брати участь у масових заходах, пов'язаних зі смертю принца.

Відомо, що похорон принца Філіпа відбудуться у Віндзорі в каплиці Святого Георгія. Інші побажання принца будуть дотримані-чоловік королеви планував похоронну церемонію в умовах карантину і без них.

Нагадаємо, чоловік Єлизавети II Принц Філіп помер.

Про це в п'ятницю, 9 квітня, повідомляє Букінгемський палац.

У червні Принцу Філіпу виповнилося б 100 років, два місяці він не дожив до дня народження.

Шлюб Принца Філіпа з Єлизаветою II тривав 73 роки, у них четверо дітей-принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

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