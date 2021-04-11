Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, похвалилася весняним луком

Антоніна з'явилася на світ у шлюбі Ольги Сумської з її колегою Євгеном Паперним. Дівчина пішла по стопах батьків, і обрала для себе акторську майстерність. Зараз Паперна живе і сторіт кар'єру в Москві.

Паперна не тільки успішна актриса, але і любляча мама. Вона народила двох дітей у шлюбі з актором Володимиром Ягличем.

Красуня-мати двох дітей, яка може похвалитися чудовою фігурою в будь-якому вбранні. На нових фото на своїй сторінці в Instagram вона похвалилася весняним луком, передає Politeka.net.

Паперна вбралася в чорну кофтинку, чорне пальто і світлі штани. Яскравим акцентом став червоний манікюр. "Весна в місті", - підписала вона фотографії.

Користувачі мережі відреагували на кадри компліментами і лайками.

"Дівчина вогонь", «Красуня наша», «Ви дуже красива», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, нещодавно Паперна рассказывала, що останнім часом віддає перевагу більш світлим кольорам в одязі. Але, схоже, від чорного відмовитися неможливо.

"Раніше я постійно носила чорний одяг. Ось виключно чорний або сірий. Все. Інших кольорів не було. Тепер же в моєму гардеробі переважають бежеві, білі, молочні свіжі відтінки. Мені здається, це настільки освіжає жінку, особливо у весняний період, що ну який там чорний, друзі. Ось, я вважаю, що все супермодно", - заявила вона.

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