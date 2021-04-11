Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, похвасталась весенним луком

Антонина появилась на свет в браке Ольги Сумской с ее коллегой Евгением Паперным. Девушка пошла по стопам родителей, и избрала для себя актерское мастерство. Сейчас Паперная живет и сторит карьеру в Москве.

Паперная не только успешная актриса, но и любящая мама. Она родила двоих детей в браке с актером Владимиром Яглычем.

Красотка - мать двоих детей, которая может похвастаться чудесной фигурой в любом наряде. На новых фото на своей странице в Инстаграм она похвасталась весенним луком, передает Politeka.net.

Паперная нарядилась в черную кофточку, черное пальто и светлые брюки. Ярким акцентом стал красный маникюр. «Весна в городе», - подписала она фотографии.

Пользователи Сети отреагировали на кадры комплиментами и лайками.

«Девушка огонь», «Красотка наша», «Вы очень красивая», - пишут в комментариях.

Отметим, недавно Паперная расссказывала, что в последнее время отдает предпочтение более светлым цветам в одежде. Но, похоже, от черного отказаться невозможно.

«Раньше я постоянно носила черную одежду. Вот исключительно черную или серую. Все. Других цветов не было. Теперь же в моем гардеробе преобладают бежевые, белые, молочные свежие оттенки. Мне кажется, это настолько освежает женщину, особенно в весенний период, что ну какой там черный, друзья. Вот, я считаю, что все супермодно», - заявила она.

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