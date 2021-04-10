Відома німецька модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, 28-річна модель вже встигла підкорити не тільки численних фанатів, але і безліч глянців з подіумами. Про красуню заговорили з новою силою після того, як помітили в суспільстві зоряного актора Бреда Пітта. І хоча парочка спростовує роман, розмови про нього не вщухали тривалий час.

Цього разу Ніколь опублікувала фото в Instagram, де гуляє по пішохідній доріжці біля Пальми. Зірка позувала в ніжній сукні з великим декольте. Пишний бюст прямо сяяв в променях сонця, але красуню це не турбувало.

"Відчуваю себе в безпеці, тому що знаю, що можу довіряти своїй інтуїції", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, Привіт", "Боже мій", "Боже, яка картина", " дівчина мрії!", "Ооо, люблю це", "Топ спокусливості, Ніко красуня, легендарне фото".

Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі покрасувалася в шикарному купальнику і побешкетувала язичком на пляжі.

Дівчина зробила селфі стоячи на піску, прикривши обличчя баночкою від напою, і висунувши пустотливий язичок. "Повернись, мій улюблений напій", написала модель.

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