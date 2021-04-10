Известная немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, 28-летняя модель уже успела покорить не только многочисленных фанатов, но и множество глянцев с подиумами. О красотке заговорили с новой силой после того, как заметили в обществе звездного актера Брэда Питта. И хотя парочка опровергает роман, разговоры о нем не утихали продолжительное время.

В этот раз Николь опубликовала фото в Инстаграм, где гуляет по пешеходной дорожке у пальмы. Звезда позировала в нежном платье с большим декольте. Пышный бюст прямо сиял в лучах солнца, но красотку это не заботило.

"Чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что могу доверять своей интуиции", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, привет", "Боже мой", "Боже, какая картина", "Девушка мечты!", "Ооо, люблю это", "Топ соблазнительности, Нико красавица, легендарное фото".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски покрасовалась в шикарном купальнике и пошалила язычком на пляже.

Девушка сделала селфи стоя на песке, прикрыв лицо баночкой от напитка, и высунув шаловливый язычок. "Вернись, мой любимый напиток", написала модель.

Напомним, экс-любовница Брэда Питта расстегнула платье, позволив заглянуть в свою "душу"

А еще Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта специально потянула за трусики, позволив понаблюдать за собой

Также Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта неприлично выгнулась, восхитив видом декольте



