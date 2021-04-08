Известная модель Николь Потуральски, которую связывают с звездным красавцем Брэдом Питтом, показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, немецкая модель уже успела построить успешную карьеру. Но заговорили о молодой красотке все СМИ после того, как девушку застали на одной из вечеринок со звездным актером Брэдом Питтом. Девушка старается поддерживать интерес к своей персоне, поэтому часто публикует кадры в социальных сетях.
"Синий на синем на синем", - написала звезда под фото.
Девушка стояла в наряде на пуговицах, расстегнув верхние, чтобы образовать декольте. Николь дополнила образ стильной шляпкой, за которой практически закрыла глаза.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Вездесущая Осадчая показала детей Ирины Билык в честь особенной даты: "Похож на Кузьму, поразительно!"
Подопечная Потапа Андраде впервые рассказала, как Данилко ее напугал на "Маске": "Чуть голова не вылетела..."
Дан Балан разоткровенничался о возвращении на "Голос країни" и чувствах к Тине Кароль: "Туда поцеловал..."
На украинскую границу срочно стягивают военных: что происходит
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Оглушающая", "Жизнь в голубом .. !!!", "Великолепная", "Милая и очаровательная", "Синий тебе нравится", "Голубая красота - универсальная красота, эксклюзивная красота, Нико", "Симпатичный наряд", "как насчет твоих глаз".
Мы писали, что немецкая красотка Николь Потуральски впечатлила видом в гардеробной комнате.
Николь в этот раз показала в сторис, как выглядят роскошные ноги . Модель была в кофте и ярких трусиках, за которые потянула игриво рукой.
Напомним, экс-любовница Брэда Питта неприлично выгнулась, восхитив видом декольте
А еще Politeka сообщала, что экс-любовница Брэда Питта раззадорила своими сочными "ягодками", распахнув рубашку
Также Politeka писала, что экс-любовница Брэда Питта в "небесном" бикини заставила мужчин пускать слюнки