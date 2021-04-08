Известная модель Николь Потуральски, которую связывают с звездным красавцем Брэдом Питтом, показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, немецкая модель уже успела построить успешную карьеру. Но заговорили о молодой красотке все СМИ после того, как девушку застали на одной из вечеринок со звездным актером Брэдом Питтом. Девушка старается поддерживать интерес к своей персоне, поэтому часто публикует кадры в социальных сетях.

"Синий на синем на синем", - написала звезда под фото.

Девушка стояла в наряде на пуговицах, расстегнув верхние, чтобы образовать декольте. Николь дополнила образ стильной шляпкой, за которой практически закрыла глаза.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Жизнь в голубом .. !!!", "Великолепная", "Милая и очаровательная", "Синий тебе нравится", "Голубая красота - универсальная красота, эксклюзивная красота, Нико", "Симпатичный наряд", "как насчет твоих глаз".

Мы писали, что немецкая красотка Николь Потуральски впечатлила видом в гардеробной комнате.

Николь в этот раз показала в сторис, как выглядят роскошные ноги . Модель была в кофте и ярких трусиках, за которые потянула игриво рукой.

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