Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, похвасталась мини-бикини на веревочках

Как пишет Politeka.net, Николь всю жизнь шла к цели, чтобы стать моделью. Уже в 13 лет красотку заметили и посоветовали пойти в школу моделей. Девушка регулярно светится на обложках журналов, а весь мир заговорил о Потуральски после того, как ее заметили в одно из заведений в компании Брэда Питта. Но красотка никак не освещает свою личную жизнь в социальных сетях, а только демонстрирует свои фото.

В этот раз Николь опубликовала два кадра в сторис. На одном красотка показала себя по пояс, закрыв голову рукой. Девушка была в красном бикини на веревочках, поэтому частично засветила бюст.

На втором фото модель уже хвасталась длинными ножками. Красотка лежала на белом полотенце у бассейна.

Фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии, но так и хочется добавить: "Идеальная фрау, невозможно перестать смотреть".

Мы сообщали, что модель Николь Потуральски похвасталась красотой в джинсовом наряде.

«Семья», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на опубликованном снимке Потуральски облокотилась об байк, эффектно расставив при этом ноги в джинсовых мини-шортах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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