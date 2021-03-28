Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя в мини-бикини

Как пишет Politeka.net, немецкая модель Николь Потуральски имеет польские корни. Красотка всю жизнь мечтала стать модельно, а уже в 13 лет девушку заметил один агент. И хоть Николь замужем, в прошлом году в СМИ активно появлялись слухи о романе с завидным красавцем - Брэдом Питтом. Но личную жизнь девушка старается скрыть и публикует только свои фото в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Николь решила показать свое оранжевое мини-бикини. Изначально красотка позировала перед зеркалом, позволяя насладиться идеальной фигурой.

На втором фото Потуральски уже гуляла по улице, пока ее волосы легонько трепал волосы.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры Николь выбросила в сторис Инстаграм, где таких функций нет, но так и хочется добавить: "Слишком идеальная, поражает прямо в сердце".

Мы писали, что популярная модель Николь Потуральски впечатлила красотой в одном топе.

"Ждем следующего вылета самолета на море", - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Потуральски позирует в одном топе и приспущенной кофте, демонстрируя безупречную фигуру и взгляд.

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