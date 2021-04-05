Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя в минуты релакса

Как пишет Politeka.net, Николь стала очень популярной после того, как девушку заметили вместе с Брэдом Питтом в одном из заведений. Парочка отрицала свою связь, но после этого имя Потуральски постоянно мелькало рядом со звездным красавцем. И модель легко использует эту известность, подогревая интерес к себе пикантными фото в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Николь появилась в наряде с декольте, нагнувшись перед камерой. Образ красотка дополнила стильными очками, позируя у лимонных деревьев.

"С Пасхой от меня тебе", - написала красотка.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Омг, горячая", "Всем любви !!", "Любимый пасхальный кролик", "С Пасхой тебя и твою семью, красавица", "Идеальная", "Похоже, в Берлине поздняя весна! С праздником Пасхи".

Мы писали, что 27-летняя модель из Германии Николь Потуральски поразила поклонников нежным видео.

Так, на записи ее можно увидеть в черных трусиках и топе, бегущей по лугу с овцами. Затем мы видим Николь на кресле у окна. Она прикрыла глаза под лучами солнца, а камера выхватывает черное бикини на завязочках, поверх которого накинута просторная белая рубашка.

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